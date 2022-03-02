Партия «ШОР» требует снизить на 50% акцизы на импорт нефтепродуктов

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Председатель Партии «ШОР» Илан Шор призывает Национальную комиссию по чрезвычайным ситуациям распорядиться в срочном порядке о сокращении вдвое акцизов на топливо, чтобы снизить цены на бензин и дизель. В видеозаписи, опубликованной в интернете, политик отмечает, что в последнее время всё внимание уделяется войне на Украине, в то время как ситуация в стране заметно ухудшается.

В последние дни всё внимание общественности сосредоточено на ситуации на Украине. Да, это проблема и для Республики Молдова, в том числе в контексте большого количества беженцев, которым необходимо помочь. Я уже говорил, что горжусь нашими гражданами, которые поспешили на помощь этим людям. Но давайте не будем забывать и о проблемах наших граждан, которые никто не отменял, – отметил Илан Шор.

Он обратил внимание на то, что сегодня снова подорожало топливо, но власти не предпринимают никаких мер.

Власти вместо того, чтобы решать проблемы людей, снова прячутся за пустыми словами. Цены на топливо, как известно, влияют и на цены на другие продукты. Именно по этой причине эту проблему необходимо решать, – уточнил политик.

В этом контексте он объявил, что Партия «ШОР» разработала целый ряд срочных экономических мер, направленных на стабилизацию экономической ситуации в стране.

Мы передали письмо Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая сегодня обладает всей полнотой власти. Сегодня я озвучу первую из этих очень важных мер, которая касается нефтяного рынка. Мы предлагаем и не только предлагаем, мы настоятельно призываем Комиссию принять решение о 50-процентном снижении акцизов на топливо, по крайней мере, на ближайшие месяцы, до стабилизации ситуации. Эта мера приведёт сразу к снижению цен на топливо примерно на 20%, – отметил Илан Шор.

В заключение он призвал власти отказаться от демагогии и взяться за дело.

В последнее время власть прикрывается громкими словами, которые, вероятно, выучила в Гарварде и которые сводятся к “и нам что теперь делать?”. В таком случае зачем нам государство, власть? Влияйте на ситуацию, ищите решения. А если вы некомпетентны и не можете найти решения, мы их вам предоставим. Важно реализовать их. Потому что ваше бездействие вызывает ещё большую бедность нашего народа, – заключил председатель Партии «ШОР».

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