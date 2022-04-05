Партия «ШОР» требует, чтобы государство компенсировало повышение тарифа на электроэнергию: «Бедность – это проблема национальной срочности!»

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Фракция Партии «ШОР» требует полной компенсации государством повышения тарифа на электроэнергию. Соответствующий законопроект был зарегистрирован сегодня в парламенте, а представители формирования требуют, чтобы инициатива была рассмотрена в срочном порядке. Кроме того, депутат и вице-председатель формирования Петру Жардан потребовал в ходе брифинга, чтобы парламент был созван на специальное заседание, посвященное исключительно подорожаниям и социально-экономическим кризисам.

По словам вице-председателя Партии «ШОР», государство обязано по Конституции поддерживать граждан в этот сложный период, тем более что с 1 апреля компенсации за природный газ больше не будут выплачиваться, и это при том, что с этого месяца электричество тоже подорожало.

«С 1 апреля цена на газ будет расти, а компенсации от государства больше не будут предоставляться. Аргумент властей заключается в том, что отопительный сезон закончился, соответственно, счета будут ниже. Однако с 1 апреля подорожало и электричество. Для жителей центрального и южного регионов тариф увеличился с 1,51 лея до 2,17 лея за кВтч, без НДС, а для жителей северных районов – с 2,04 лея до 2 леев и 51 бана, примерно на 30 процентов больше. Эти повышения значительны, и не исключено, что повышение тарифа продолжится», – отметил Петру Жардан.

В этом контексте, утверждает депутат, население получит еще один тяжелый удар, а это значит, что огромное количество граждан окажутся просто напросто на грани выживания.

«Так как у нас ничего не было сделано в этом направлении, мы требуем, чтобы государство полностью компенсировало повышение тарифа на электричество и хотя бы бытовые потребители не почувствовали этого нового подорожания. Тем более, что, как мы уже говорили, с 1 апреля правительство больше не компенсирует счета за газ, соответственно, часть этих расходов можно легко перенаправить», – уточнил депутат.

Чтобы власть не обвинила снова Партию «ШОР» в популизме, как уже случалось, Петру Жардан привел несколько примеров европейских государств, которые приняли целый ряд мер, чтобы уменьшить воздействие от подорожания энергоресурсов. Кроме того, он потребовал, чтобы этот вопрос, а также другие, непосредственно связанные с подорожаниями и социально-экономическим кризисом, были обсуждены на специальном заседании парламента.

«Мы требуем созыва специального заседания парламента, возможно, даже в среду, 6 апреля, аналогичного проведенному в понедельник, 4 апреля, для обсуждения исключительно проблемы подорожаний и социально-экономического кризиса в стране. Перефразируя главу законодательного органа и лидера PAS Игоря Гросу, бедность – это проблема национальной срочности, а любой потерянный день серьезно сказывается на государстве и гражданах», – заключил депутат от Партии «ШОР» Петру Жардан.

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