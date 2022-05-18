Партия «ШОР» требует, чтобы 50% доходов нефтяников уходило пенсионерам

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Парламентская фракция Партии «ШОР» разработала законопроект, согласно которому 50% доходов нефтяников должны направляться в Фонд поддержки населения, а деньги должны использоваться для поддержки уязвимых слоев населения, в особенности пенсионеров. Документ, который предусматривает дополнение Закона № 827 о Фонде поддержки населения, должен пройти законодательные процедуры.

Депутат от Партии «ШОР» Регина Апостолова отметила на брифинге в парламенте, что ситуация в стране становится все более тяжелой.

«Республика Молдова переживает кризис беспрецедентного роста цен. С каждым днем власть PAS все глубже погружает молдаван в нищету. С момента прихода к власти PAS и Майи Санду цена на газ выросла в семь раз. Было 167 долларов в 2020 году и стало 1129 долларов в апреле 2022 года. А что касается цен на топливо, то ситуация такая же серьезная – они выросли на 100% всего за один год. И это в результате так называемой “частичной либерализации” рынка нефтепродуктов, в рамках которой было принято решение о ежедневном регулировании цен на нефтепродукты, следуя законопроекту, разработанному депутатом PAS Раду Марианом. По мнению независимых экономистов, это решение является наихудшим из всех возможных. По их словам, такого больше нигде в мире не найдешь, а это регулирование не имеет ничего общего с правильным формированием цен и защитой граждан от злоупотреблений со стороны нефтяных компаний, а наоборот, нынешний механизм усиливает шоки», – заявила Регина Апостолова.

Также Регина Апостолова подчеркнула, что власть не предпринимает ничего, чтобы остановить кризисы и искать решения, чтобы помочь населению справиться с этой безвыходной ситуацией. Единственный аргумент властей, которым они оправдывают свою беспомощность, заключается в том, что у них нет денег, чтобы покрыть жизненно важные потребности людей. Основная проблема заключается не в нехватке денег, а в неспособности управлять существующими средствами и тотальном отсутствии решений, направленных на генерирование денег, исходя из существующих возможностей, отметила также Апостолова. В этом контексте лидер Партии «ШОР» Илан Шор представил на прошлой неделе решение, которое позволило бы за очень короткое время накопить значительные средства в бюджет, которые можно было бы использовать для увеличения пенсий, например, в условиях, в которых старики больше всего пострадали от подорожаний.

«Партия “ШОР” предлагает дополнить Закон № 827 о Фонде поддержки населения новой статьей, а в число тех, кто производит платежи в Фонд поддержки населения, включить и нефтяные компании. Это связано с тем, что в условиях непомерных цен на топливо их прибыль значительно выросла, более того, они обогащаются непосредственно за счет обнищания населения. Поэтому мы предлагаем обязать их выплачивать 50% прибыли в Фонд поддержки населения. Уверяю вас, что это позволит накопить огромные дополнительные средства, которые окажут реальную помощь населению, учитывая, что они составляют в год около 2,3 млрд. леев. Бизнес-среду, особенно ту, которая гребет деньги лопатой за счет граждан, нужно обязать делиться с людьми, на чьей спине они наживаются», – добавила Регина Апостолова.

Цена на бензин превышает психологический порог в 30 леев. В четверг, 19 мая, Национальное агентство по регулированию в энергетике установило новые потолочные цены на основные нефтепродукты стандартного типа. В частности, бензин COR 95 будет стоить 30,09 лея за литр, а дизельное топливо – 27,48 лея за литр.

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