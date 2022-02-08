Партия «ШОР» сильно растёт в опросах. Всего за полгода она удвоила свой электоральный рейтинг

Партия «ШОР» сильно растёт в опросах. Всего за полгода она удвоила свой электоральный рейтинг

Партия «ШОР» сильно поднимается в опросах на фоне имиджевого кризиса власти PAS. Опрос, представленный сегодня CBS Research вместе с ИРСИ Viitorul и ISPRI, показывает, что возглавляемое Иланом Шором формирование набрало бы почти 13% голосов в случае выборов. 

Таким образом, Партия «ШОР» занимает третье место в рейтинге политических предпочтений молдаван. На первом месте – Избирательный блок коммунистов и социалистов (ИБКС), за который проголосовали бы 40%, на втором месте Партия «Действие и солидарность» (PAS) с обрушившимся рейтингом в 36%. Все остальные молдавские формирования далеки от прохождения избирательного порога в 5%.

Опрос проводился компанией CBS Research по заказу ИРСИ Viitorul и Румынского института политических наук и международных отношений. Исследование было реализовано в период с 25 января по 5 февраля, в нем участвовали 1 134 человека, маржа погрешности составляет 3 процента.

 

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