Партия «ШОР» призывает людей выйти на протест 16 апреля во всех городах страны

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Новые манифестации прошли одновременно в ряде населенных пунктов страны, организованные по инициативе членов и симпатизантов Партии «ШОР». Устав от цепных подорожаний, пустых обещаний власти PAS и нулевой поддержки со стороны государства, люди объявили, что снова выйдут на улицу в субботу, 16 апреля, во всех городах Республики Молдова в рамках нового протеста, организованного формированием Илана Шора.

Люди со всех уголков страны хором скандировали, что власть хороших времен принесла дорогие времена, с которыми они уже не могут справляться.

«С тех пор, как PAS и Майя Санду пришли к власти, молдаване живут все хуже и хуже. Все дорожает, у людей нет денег на еду, лекарства, они не в состоянии оплачивать счета за коммунальные услуги, которые больше их доходов. Тот факт, что они позволили подорожать хлебу, доказывает, что нынешняя власть некомпетентна», – сказал один из участников протеста в Анений Ной.

Люди также выразили недовольство тем, что государство их не поддерживает, что Пасхальная помощь была урезана и что предложение Партии «ШОР» выделить гражданам единовременную помощь в размере 10 тыс. леев было отклонено PAS-овцами, хотя в поддержку инициативы подписались более 200 тыс. граждан.

«После подорожания газа постепенно и лавинообразно стали дорожать продукты питания, услуги, транспорт, бензин и дизельное топливо, кредиты подорожали, инфляция неуклонно растет. Единственной поддержкой, и то небольшой и дискриминационной, была компенсация за потребление газа. Но пришла весна, компенсация была отменена, а электричество подорожало. Люди в долгах, не могут оплачивать счета, боясь, что их отключат от услуг. Помощь в размере 10 тысяч леев была бы большой поддержкой, она помогла бы людям легче справляться с кризисами и большими счетами», – отметила жительница Теленешть.

А примар муниципия Оргеев Павел Вережану заявил следующее:

«Изменения к лучшему в Республике Молдова начались в Оргееве. Вместе с тем, нам тоже трудно справляться с огромными счетами, которые мы получаем из-за некомпетентности нынешней власти, которая только и делает, что берет кредиты и погружает нас в долги. Власть PAS обманула нас!».

Таким образом, представители Партии «ШОР» призвали всех жителей страны выйти 16 апреля в максимально большем количестве на новый протест, чтобы сказать твердое ПРОЩАЙ некомпетентности, лицемерию, беззакониям и заложить основу для нового начала – без кризисов, нищеты и подорожаний! Протесты пройдут в Кишиневе, Бельцах, Оргееве и других районных центрах страны.

«Мы хотим, чтобы 16 апреля площадь Индепенденцей в Бельцах была полна людей. Протесты, которые организует Партия “ШОР”, не являются политическими манифестациями, они направлены на то, чтобы изменить к лучшему жизнь граждан, жизнь ваших детей. Давайте спасем Молдову! Мы не боремся за власть, мы не можем оставаться равнодушными к некомпетентности нынешней власти, которая принимает решения против нашего народа», – заявила Марина Таубер.

«Мы продолжим протестовать, пока не достигнем своей цели. А наша цель – заставить нынешнюю власть осознать, что ее действия являются геноцидом против народа. Долой власть!», – заявил председатель Оргеевского района Дину Цуркану.

«Если нас будет много на протесте 16 апреля, у нас будет больше шансов быть услышанными. Мы больше не можем так жить, они добавили нам несколько бэнуц к пенсии, в то время как счета увеличиваются каждый месяц. Если мы будем едины, у нас есть шанс получить то, что мы заслуживаем – лучшую жизнь!», – сказала участница флешмоба в Единец.

В то же время депутат от Партии «ШОР» Вадим Фотеску, принявший участие в протесте в Тараклии, выразил надежду, что после протеста 16 апреля власть осознает, что ей нужно уйти.

В этом контексте лидер Партии «ШОР» Илан Шор уточнил, что на протест 16 апреля ждут всех, кто хочет бороться с бедностью и некомпетентностью правящего режима, независимо от политических взглядов, независимо от того, за кого голосовали до сих пор.

«Люди должны понимать, что это не протест Илана Шора или Партии “ШОР”, а протест людей, недовольных ситуацией в стране. Мы верим в свои силы и знаем, что победим на следующих выборах. Мы лишь пытаемся предоставить людям платформу для выражения своих недовольств и пожеланий. Люди просили нас об этом, и мы подчиняемся воле народа. Как и до сих пор, мы будем делать все, что в наших силах, чтобы защитить людей от бесчинств и беззаконий этой власти. Чем больше нас выйдет на улицу, тем лучше будет услышан наш голос», – подытожил Илан Шор.

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