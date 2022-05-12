Партия «ШОР» призывает депутатов PAS прекратить свои шоу и проголосовать за отмену парламентского иммунитета

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Фракция Партии «ШОР» настаивает на отмене парламентского иммунитета для всех депутатов и призывает избранников из PAS проголосовать за такую инициативу и больше не делать шоу. Запрос был сделан в контексте того, что недавно председатель парламента Игорь Гросу на частном телеканале выступил с призывом ко всем депутатам помедитировать и вместе принять решение об отказе от парламентского иммунитета.

На заседании парламента от 12 мая депутат фракции Партии «ШОР» Денис Уланов призвал депутатов PAS проявить политическую волю и проголосовать за отмену парламентского иммунитета, а также не привлекать к ответственности только за высказанные политические взгляды.

«В настоящее время у PAS есть проект, который очень сильно лимитирован в отношении статей Уголовного кодекса, по которым вы предлагаете отменить понятие иммунитета изначально для того, чтобы прокурору не нужно было делать шоу. История парламентаризма Республики Молдова показывает, что никакая процедура снятия иммунитета не происходит в классическом смысле с правовой точки зрения. Это всегда политическое шоу, политический пиар, и в 99% речь идет о действиях власти против оппозиции. По этой причине, уважаемые коллеги из PAS, мы призывают вас проявить политическую волю, поддержать своего президента, поддержать председателя парламента, который высказался за отмену иммунитета. Теперь у вас есть возможность изменить мнение общества по отношению к депутатам. Давайте поставим в этом вопросе точку» – призвал депутат Денис Уланов.

Фракция Партии «ШОР» еще в 2019 г. выступала с инициативой по изменению Конституцию с тем, чтобы парламентский иммунитет был отменен для всех депутатов. Проект собрал подписи только 24 депутатов из 37 необходимых, поэтому не мог быть зарегистрирован в парламенте и вынесен на голосование. До сих пор ни одна из партий, заседавших в законодательном органе, не поддержала инициативу Партии «ШОР» об отмене парламентского иммунитета.

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