Партия «ШОР»: PAS – это группировка, укравшая надежду протестующих 7 апреля 2009 года

Настоящими бенефициарами «Революции 7 апреля 2009 года» были не граждане Республики Молдова и даже не люди, которые непосредственно участвовали в насильственных протестах, рискуя своей жизнью и неприкосновенностью. Их надежда была украдена и растоптана оккультной политической группировкой так называемых правых сил, именуемой также и проевропейской, которая держит народ в плену по сей день и продает страну по частям. Это центральный месседж политического заявления, представленного сегодня Партией «ШОР» перед парламентом, где 13 лет назад начались насильственные действия, приведшие к смене власти.

Послание Партии «ШОР» по случаю 13-летия насильственных действий 7 апреля 2009 года было представлено вице-президентом формирования Мариной Таубер и председателем Оргеевского района от той же партии Дину Цуркану. В заявлении говорится, что главным выгодоприобретателем тех событий был печально известный премьер Влад Филат, «который обнищал народ и привел страну туда, где она находится сегодня».

«Речь идет, точнее, о печально известном альянсе, именованном правыми “за европейскую интеграцию”, который под прикрытием борьбы за демократию и прозападные устремления породил глубокие политические и социальные кризисы, принес дестабилизацию и неопределенность и выгнал из страны более миллиона граждан. Эта оккультная гидра распространилась, как рак, по нашему социальному телу и выжимает соки по сей день, потому что “ваш Влад Филат” тем временем не исчез, просто произошла реинкарнация», – отметил Дину Цуркану.

По словам представителей Партии «ШОР», находящаяся сейчас у власти PAS – это та же ЛДПМ, поскольку состоит из тех же людей и создана по тому же шаблону.

«Единственная разница между этими двумя политическими группами заключается в выбранных цветах: первая была зеленой, вторая – желтая. Потому что Филат, как и Майя Санду, представляют собой одно и то же “явление”, о котором говорил премьер-галоша Ион Стурза, тоже являющийся частью этой группировки. Вот почему ожидание хороших времен от PAS – это наивность масштабов тех разрушений, которые спровоцировали эти самозванцы 7 апреля 2009 года. Потому что в течение 13 лет виновные восседают во власти, а их жертвами является граждане Республики Молдова», – заявил председатель Оргеевского района.

Послание формирования дополнила Марина Таубер, напомнив, что в 2010 году, через год после так называемой революции 7 апреля, правительство Филата объявило, что перед парламентом будет установлен Памятник Свободы.

«Мы видим сегодня здесь только один памятник – невидимой свободы и безнадежности. Потому что свобода, наряду со всеми остальными пустыми обещаниями, прозвучавшими из уст правителей последних 13 лет, являются лишь химерой. Вся их идеология, весь их дискурс был построен и вырос вокруг этого мифа, вокруг ложного чувства свободы, которым они кормили людей последнее десятилетие», – отметила депутат.

Как указано в заявлении, люди, которые вышли на улицу 7 апреля 2009 года, надеялись на перемены и на лучшую жизнь, но вместо этого получили лишь разочарование.

«Щепки того политического класса сегодня снова обещают нам свободу, демократию и светлое будущее. Они произносят слово “свобода”, а мы все слышим слово “грабли”, на которые, к сожалению, нам придется наступить еще раз. Яблоко от яблони недалеко падает. Партия “ШОР” давно это поняла, и мы множество раз говорили вам о неспособности сегодняшней власти нести перемены. Мы говорили вам об опасностях, с которыми мы столкнемся, если они придут к власти. И, к сожалению, они пришли. И мы, тоже к сожалению, были правы», – отметила Марина Таубер.

В заключение авторы заявления риторически задаются вопросом, нужна ли Республике Молдова новая революция.

«Да, нужна. Но она нужна скорее в мышлении, революция в нашей способности отличать зло от добра и ложь от истины. Одно можно сказать наверняка: на этот раз разочарование людей в PAS-овцах пришло намного быстрее, чем разочарование во власти, которая пришла после 2009 года. И так же, как те партии остались в истории, так останется в истории и PAS», говорится также в заявлении Партии «ШОР».

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