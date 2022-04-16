Партия “ШОР” организовала протесты по всей стране. Более 50 тысяч человек приняли участиях в манифестациях

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Более 50 тысяч человек протестовали в субботу, 16 апреля, во всех районных центрах страны, а также в муниципиях Кишинев, Бельцы и Оргееве против кризиса подорожаний и бедности. Люди, вышедшие на улицу по призыву Партии «ШОР», выразили недовольство политикой, продвигаемой властью ПДС, и безответственным отношением, которое она проявляет к проблемам молдавских граждан.

Участники акции обвиняют власть в тяжелой ситуации в стране, которая с каждым днем ухудшается. Более того, они заявляют, что правительство и парламентское большинство до сих пор не выдвинули ни одного решения для улучшения ситуации, более того, они отвергли все социальные предложения и инициативы, представленные Партией «ШОР», призванные поддержать население в этот трудный период.

– Власти обещали нам, что мы будем жить лучше, а мы живем все хуже и хуже! Обещали достойную зарплату, а зарплату никак не повысили, обещали достойную жизнь, а сделали все только дороже! Мы больше не можем так жить. Мы хотим жить хорошо, чтобы нам было на что растить наших детей, – сказал житель Единец. – Цена на газ увеличилась втрое, бензин и дизтопливо дорожают каждый день, электроэнергия подорожала с 1 апреля почти в два раза. Не повышаются только зарплаты и пенсии. И правительство, вместо того, чтобы думать о людях, искать способы им помочь, забрало даже ту небольшую помощь, которую люди получали раньше перед Пасхой, — сказал участник акции протеста, организованной в Унгенах. – Я вышел на протест сегодня и буду выходить ровно столько раз, сколько это будет необходимо. Мы также перекроем дороги. Мы голодные, мы недовольны тем, что происходит в стране. Так больше продолжаться не может, — отметил житель Криулян.

Вице-председатель Партии «ШОР», депутат Марина Таубер приняла участие в акции протеста в Бельцах, где заявила, что все кризисы, обрушившиеся на Республику Молдова, являются результатом некомпетентности действующей власти.

– Сегодняшняя акция протеста – это протест людей, которые больше не могут оплачивать большие счета, которые больше не могут выносить все те трудности, на которые их обрекают. Это правительство – большой позор. Мы хотим жить хорошо! Я буду бороться за права жителей Бельц, а также всех граждан Республики Молдова. Бельцы – символ перемен к лучшему. Мы не сдадимся!, — заявила Марина Таубер.

В свою очередь, депутат Регина Апостолова, принимавшая участие в акции протеста во Флорештах, заявила, что издевательства власти над гражданами, особенно над пожилыми, не могут продолжаться.

– Пообещали, что минимальные пенсии повысят до двух тысяч леев в месяц. Пусть поднимут руки те люли, кто получит две тысячи леев. Даже это обещание власть не сдержала. Все важные государственные учреждения подчиняются ПДС. Они заявили, что уничтожили все коррупционные схемы. Так где же деньги от устранения этих схем? Почему эти деньги не тратятся на решение проблем граждан? К сожалению, это все также ложь, миф. Ясно одно, что так дальше жить нельзя, – отметила Регина Апостолова.

Тысячи людей также собрались в центре Оргеева, где выразили недовольство беспрецедентным повышением цен.

– К сожалению, наша страна зашла в тупик. Летом 2021 года нам обещали хорошие времена, прозрачные конкурсы. Правда, такие времена настали, но только для тех, кто сейчас у власти, для двоюродных сестер и родственников тех, кто из ПДС. Пенсионеры не получили обещанную пенсию в размере 2000 леев. Помощь в размере 10 тысяч леев, которую потребовла для людей команда Партии «ШОР», так и не была предоставлена. Утверждается, что денег нет, но где вся помощь, поступившая в нашу страну?!, — сказала Анастасия Светлициная, секретарь территориальной организации Партии «ШОР» в Оргееве. – Люди выбрали представителей ПДС на ответственные должности, поэтому они должны взять на себя ответственность за все проблемы в стране. Если я они могут это сделать, пусть, уходят. Нас много, мы сильные. Мы не должны ограничиваться только сегодняшним протестом, мы должны выходить на улицы и дальше, если мы хотим изменить ситуацию к лучшему, — заявил председатель Оргеевского района Дину Цуркану. – Команда Партии «ШОР» не может быть безразличен к тому, как вы живите. Мы будем вместе с вами бороться за то, чтобы жить хорошо, иметь достойные зарплаты и пенсии, — заверил депутат от Партии «ШОР» Вадим Фотеску.

Во время протестов лидер Партии «ШОР» Илан Шор также обратился к гражданам. По его словам, до сих пор власть просто обманывала людей, но после этих манифестаций правительство должно наконец услышать граждан.

– Мы – сила, нас много, мы победим! И все потому, что рано или поздно правда всегда побеждает. Сегодня мы показали желтую карточку негодяям из власти. Вскоре нам придется достать уже “красную карточку” из кармана и выгнать всех, кто не может и не достоин руководить важнейшими институтами нашего государства, — сказал Илан Шор.

В итоге протестующие единогласно приняли Резолюцию с десятью требованиями к властям, призвав их реализовать эти требования в самое ближайшее время. Среди них значатся принятие проекта о предоставлении единовременной помощи в размере 10 тысяч леев, предоставление компенсаций за газ и электричество, разработка программы по поддержке пожилых людей, сельхозпроизводителей и неимущих лиц, а также другие инициативы, которые остановят подорожания и экономический спад и позволят бороться с бедностью.

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