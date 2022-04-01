Партия «ШОР» организовала новые акции протеста по всей стране: 1 Апреля – День лжецов из PAS, которые привели страну в тупик

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1 Апреля – День PAS и Майи Санду, это день лжецов, праздник для властей, которые наслаждаются тем, как они одурачили молдаван, чтобы те за них проголосовали и привели их к власти. Для Молдовы и ее граждан этот день, однако, будет еще одним печальным днем, когда вступят в силу новые тарифы на электроэнергию. С такими месседжами выступили тысячи членов и симпатизантов Партии «ШОР», которые организовали протесты по всей стране в пятницу, 1 апреля. Манифестации прошли одновременно во всех районах.

Участники протеста собрались перед административными зданиями в районных и местных центрах и выразили недовольство решениями, принятыми центральной властью, в результате которых тарифы и цены на продукты и услуги растут как на дрожжах.

«С сегодняшнего дня нам придется экономить еще больше. Новые повышенные тарифы на электроэнергию вступают в силу 1 апреля. Также с сегодняшнего дня мы больше не будем получать компенсацию за природный газ. На Кучурганской электростанции четко сказали, что цена на электроэнергию не будет повышаться. Почему наши правители повысили тарифы на свет? Скажем НЕТ властям!», – сказал примар коммуны Пятра Раду Бушила в ходе протеста в Оргееве.

«За последние два года количество безвкусных шуток увеличилось. Цены не перестают расти. Счета растут и будут расти дальше и генерировать цепные эффекты. Создается впечатление, что власть намеренно вредит всем гражданам. Мы являемся свидетелями организованного голода. Совершенно неприемлемо то, как Майя Санду и власть управляют проблемами, с которыми сталкивается страна», – заявил Дину Цуркану, председатель Оргеевского района, принявший участие в акции протеста, организованной в столичном секторе Буюкань.

«Предлагается с этого года объявить 1 Апреля официальным днем лжецов из PAS. Мы должны пометить эту дату черным цветом в календаре и в этот день каждый год отмечать, как PAS и Майя Санду солгали народу, чтобы прийти к власти», – предложил житель Ниспоренского района.

«Нам больше нечем оплачивать счета за коммунальные услуги. Наши люди голодают, власть хочет уничтожить эту страну. Те, кто у власти, не бывают у нас, не хотят слышать о наших проблемах, их не интересует, чего хотят граждане», – сказал житель Тараклии.

«Мы требуем от нынешней власти признать, что она не в состоянии выполнять свои обязанности, что она не умеет решать проблемы, с которыми сталкиваются страна и граждане», – заявил депутат от Партии «ШОР» Вадим Фотеску на протесте, организованном в Тараклии.

«Власть PAS – плохая шутка! Хорошие времена, обещанные PAS-овцами, оказались ужасными временами, и сегодня мы все чувствуем, что означает ложь, с которой эти некомпетентные люди пришли к власти, а это ведь только начало, тяжелые времена еще последуют после того, как все цены снова подскочат вверх в результате повышения цен на энергию. Эта власть должна как можно скорее уйти от власти», – отметила жительница из Криуленского района.

В свою очередь депутат от Партии «ШОР» Марина Таубер заявила, что власть обязана находить решения для разрешения кризисов, а не искать оправданий и отговорок.

«На этот раз в этот день – 1 апреля мы испытываем большое разочарование. Майя Санду обещала хорошие времена, где эти хорошие времена? Они оправдывают себя и говорят, что у них нет денег, когда речь идет об обеспечении благополучия людей. Мы не сдадимся, пока не свергнем эту власть. Отставка!», – заявила Марина Таубер, участвовавшая в акции протеста в Бельцах.

В этом контексте лидер Партии «ШОР» Илан Шор сказал, что хотя 1 апреля должен быть днем хорошего настроения и шуток, для молдаван это день плохих новостей. С сегодняшнего дня электричество становится дороже. Также с сегодняшнего дня государство больше не будет предоставлять компенсации за потребление природного газа. И сегодня же дорожает, уже в который раз, бензин и дизельное топливо. Исходя из этого, Илан Шор требует предоставить компенсации за электроэнергию и другие пособия гражданам.

«Как тяжелы эти хорошие времена, не так ли? Эта власть – плохая шутка. Это шуты с претензиями на государственных деятелей, которые принимают ущербные решения как по конвейеру и превращают все в дешевый цирк. Если вы прекращаете компенсировать счета за газ, мы настоятельно требуем компенсировать разницу между старым и новым тарифом на электроэнергию. Не издевайтесь над людьми. Не приговаривайте их к бедности. Вскоре мы представим в парламенте законопроект, предусматривающий выделение этих компенсаций. Сегодня мы снова вышли на улицу и будем протестовать, пока эта лицемерная, лживая и преступная власть не уйдет, откуда пришла», – говорится в месседже Илана Шора.

За последнее время Партия «ШОР» провела целый ряд акций протеста в столице и других населенных пунктах страны. В их рамках члены и симпатизанты формирования требовали тотальной отставки власти PAS на фоне беспрецедентного подорожания энергоресурсов, что привело к повышению цен на все продукты и услуги. В то же время представители партии подчеркнули, что лидеры PAS, которые пришли к власти на антикоррупционных месседжах, оказались еще более коррумпированными, чем бывшие власти.