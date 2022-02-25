Партия «ШОР» настаивает на восьми мерах во избежание гуманитарного кризиса в Республике Молдова

0

Партия «ШОР» требует от властей Республики Молдова принять ряд социальных и налоговых мер в контексте вооруженного конфликта на Украине и напряженной ситуации в регионе, которые еще больше углубили социально-экономический кризис в нашей стране. Они призваны поддержать население в борьбе за выживание и помочь бизнес-среде избежать коллапса.

Данные меры приведены ниже:

1. Введение не менее чем на два месяца моратория или, точнее, платежных каникул на оплату счетов за газ и электроэнергию, а также налогов и других платежей в государственный бюджет. Это в условиях, когда те небольшие сбережения, которые еще есть у людей, могут быть использованы для их текущих расходов и покупки самого необходимого;

2. Введение моратория на любые штрафы и пени по данным платежам для населения;

3. Введение моратория на любые виды государственных проверок бизнес-среды.

4. Освобождение на 3 месяца экономических агентов от пени и штрафов за несвоевременную выплату налогов;

5. Уменьшение налогов для экономических агентов и населения, оказывающих логистическую и материальную помощь беженцам из зон конфликта, на сумму, на которую они оказали эту помощь, то есть государству произвести перерасчет;

6. Официальное обращение в ЕС, США , МВФ с просьбой о выделении срочной финансовой помощи на безвозмездной основе для покрытия бюджетных расходов в связи с вышеуказанными инициативами;

7. Создание рабочей группы для разработки стратегии по выявлению альтернативных рынков импорта продуктов первой необходимости, вместо Украины и России, в условиях, когда существуют реальные риски перебоев в перевозке грузов из этих стран из-за существующего конфликта;

8. Освобождение на 3 месяца от НДС на импорт поставок этих товаров в Молдову. Это в условиях существования высокой вероятности того, что со сменой торговых партнеров увеличатся затраты на приобретение данных товаров;

Все эти меры практичны и необходимы, но, самое главное, их возможно реализовать, и если власти прибегнут к ним, Республика Молдова сможет легче предупредить шоки, вызванные экономическим, социальным, политическим, военным и санитарным кризисом.

Мы рассчитываем на ответственность должностных лиц в Кишиневе, и надеемся, что они были искренними, когда объявляли, что будут прилагать все усилия для поддержки населения. Партия «ШОР» по-прежнему остается открытой для диалога и готова оказать всю необходимую поддержку для достижения этих целей.

Источник