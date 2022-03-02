Партия «ШОР» бьет новый рекорд. Она получила бы 20 мандатов в случае досрочных выборов

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Продолжается нисходящий тренд правящей партии PAS, в то время как Партия «ШОР» и ПСРМ собирают все больше и больше симпатизантов, свидетельствуют данные последнего опроса iData, опубликованного сегодня. Таким образом, в случае досрочных парламентских выборов Партия «ШОР» получила бы 21 мандат в парламенте, что на два больше, чем показывал опрос месячной давности, а PAS получила бы 37 депутатских мандатов, что на шесть меньше, чем в предыдущем опросе. В то же время ПСРМ вместе с ПКРМ набрали бы 43 депутатских мандата, увеличившись на 10 мандатов.

По данным опроса, Блок социалистов и коммунистов набрал бы 23,7% голосов избирателей, PAS – 20,2%, а Партия «ШОР» – 11,7%.

Что касается доверия со стороны населения, самыми влиятельными политиками остаются Майя Санду, Игорь Додон и Илан Шор. Глава государства пользуется доверием более 20% населения, Игорь Додон – 17%, а Илан Шор – почти 10%. Премьер-министр Наталья Гаврилицэ и председатель парламента Игорь Гросу занимают лишь 6 и 7 места соответственно.

Опрос был проведен в феврале, в нем участвовали 1007 респондентов.

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