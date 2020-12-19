Парочка воров-рецидивистов позарилась на чужой металлолом

Парочка воров-рецидивистов позарилась на чужой металлолом

В милицию поступило заявление от 58-летней жительницы Дубоссар. Женщина рассказала, что работает сторожем. Вернувшись с ночного дежурства, обнаружила пропажу металлолома со двора своего дома.

Сотрудники уголовного розыска проверили ранее судимых и подучётных граждан, опросили работников пунктов приёма металлолома. В результате были задержаны двое подозреваемых. Оба ранее неоднократно судимы, пишет mvdpmr.org.

Похищенное общим весом около 100 кг было изъято. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

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