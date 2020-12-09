Парочка шантажистов требовала у врача деньги, угрожая испортить репутацию (ВИДЕО)

0

По обвинению в шантаже задержаны уроженцы Новых Анен – 31-летняя женщина и 35-летний мужчина. Пара угрожала врачу-гинекологу распространением клеветнической информации.



Чтобы не навредить своему имиджу, в ноябре жертва передала шантажистам 1 000 евро. 8 декабря, в момент передачи второго транша, в размере 2000 евро, подозреваемые были задержаны с поличным.

По факту шантажа возбуждено уголовное дело. Паре грозит тюремный срок от 7 до 10 лет или штраф в размере до 117 500 леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.