Парочка шантажистов требовала у врача деньги, угрожая испортить репутацию (ВИДЕО)

Парочка шантажистов требовала у врача деньги, угрожая испортить репутацию (ВИДЕО)

По обвинению в шантаже задержаны уроженцы Новых Анен – 31-летняя женщина и 35-летний мужчина. Пара угрожала врачу-гинекологу распространением клеветнической информации.

Чтобы не навредить своему имиджу, в ноябре жертва передала шантажистам 1 000 евро. 8 декабря, в момент передачи второго транша, в размере 2000 евро, подозреваемые были задержаны с поличным.

По факту шантажа возбуждено уголовное дело. Паре грозит тюремный срок от 7 до 10 лет или штраф в размере до 117 500 леев.

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