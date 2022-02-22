Парочка подростков угнала автомобиль ради «покатушек» (ВИДЕО)

Парочка подростков угнала автомобиль ради «покатушек» (ВИДЕО)

Об угоне автомобиля правоохранителей уведомил 57-летний житель столицы.

Мужчина сообщил, что припарковал Honda Accord во дворе дома. Посреди ночи автовладелец услышал шум. Выглянув в окно, увидел, что двое неизвестных уезжают на его автомобиле.

Вскоре злоумышленники были задержаны. Угнанную машину полицейские нашли на одной из столичных улиц.

Нарушители 14 и 16 лет признали свою вину и рассказали, что угнали автомобиль, чтобы покататься. Ранее подростки уже привлекались к уголовной ответственности за кражу.

Несовершеннолетние находятся под следствием, им грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.

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