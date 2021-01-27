Парочка подростков попалась на краже из столичного магазина (ВИДЕО)

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Юные преступники были задержаны по горячим следам.

В полицию обратился прохожий и сообщил, что неизвестные взломали дверь и проникли в магазин, расположенный на улице Волунтарилор. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали 16-летних подозреваемых.

Подростки сознались в содеянном. Сумма ущерба составила 1 200 леев.

Нарушителям грозит от 1 500 до 3 000 леев штрафа или от 40 до 60 часов неоплачиваемых общественных работ.

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