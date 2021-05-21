Парочка подростков “обчистила” авто жителя столицы (ВИДЕО)

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Юноши 14 и 16 лет были задержаны сотрудниками столичной полиции за кражи из автомобилей.

К правоохранителям обратился владелец двух микроавтобусов. Как выяснилось, злоумышленники выбили стёкла и украли из салонов транспортных средств ценные вещи на 50 000 леев.

Подозреваемые задержаны и признались в содеянном. Украденные вещи нашли по месту жительства одного из них.

Подросткам грозит штраф до 67 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или лишение свободы на срок до 4 лет.

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