Парню и девушке из Приднестровья грозит до 5 лет тюрьмы за танцы на могилах

Парню и девушке из Приднестровья грозит до 5 лет тюрьмы за танцы на могилах

Парня и девушку из Днестровска ждёт суд, который определит меру наказания за осквернение мест захоронения. 

Напомним, всё случилось в марте этого года, когда 21-летний житель Днестровска и его 17-летняя знакомая решили «отдохнуть» на территории кладбища села Незавертайловка. Они слушали музыку, танцевали, выпивали пиво, а потом девушка станцевала на могиле, а молодой человек снял это на мобильный телефон, передает novostipmr.com.

Выложенное в интернет видео разлетелось по соцсетям, поднялась волна возмущений. Информация дошла до правоохранителей. Авторов «хайпового» ролика нашли быстро.

Безнравственное поведение обвиняемых нанесло не только моральный вред, но и материальный ущерб. На памятниках и надгробиях были обнаружены повреждения от ударов стеклянными бутылками и следы затушенных сигарет на изображениях.

За повреждение и осквернение мест захоронения предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Уголовное дело передано в суд.

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