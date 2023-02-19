Парликов: В новом Министерстве энергетики никто не хочет работать

– На данный момент министерство отсутствует юридически. Я назначенный министр, а самого министерства нет, — заявил Парликов, передаёт mybusiness.md.

Он отметил, что его первоочередной задачей на данный момент является создание министерства и формирование команды. По словам Парликова, у ведомства пока нет и своего помещения, поэтому пока все остаются работать в здании правительства.

Министр энергетики также сообщил, что планирует привлечь в команду в том числе специалистов из-за границы, но посетовал, что из-за низких зарплат мало кто согласен принять приглашение, даже из представителей диаспоры.

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