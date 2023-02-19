Парликов: В новом Министерстве энергетики никто не хочет работать

Парликов: В новом Министерстве энергетики никто не хочет работать

Учреждённое недавно Министерство энергетики пока не имеет утверждённого штата и собственного помещения для работы, заявил глава нового ведомства Виктор Парликов.

– На данный момент министерство отсутствует юридически. Я назначенный министр, а самого министерства нет, — заявил Парликов, передаёт mybusiness.md. 

Он отметил, что его первоочередной задачей на данный момент является создание министерства и формирование команды. По словам Парликова, у ведомства пока нет и своего помещения, поэтому пока все остаются работать в здании правительства.

Министр энергетики также сообщил, что планирует привлечь в команду в том числе специалистов из-за границы, но посетовал, что из-за низких зарплат мало кто согласен принять приглашение, даже из представителей диаспоры.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md