Парликов: Правый берег Днестра избавился от зависимости от «Газпрома»

0

Наиболее сложный период для Республики Молдова с энергетической точки зрения преодолён. Так считает министр энергетики Виктор Парликов, по словам которого, у властей теперь есть необходимый опыт в закупке газа на международном рынке, а правый берег Днестра больше не зависит от газа концерна «Газпром». Парликов добавил, что сейчас правительство сосредоточено на закупках газа на холодный период года и на разработке программ энергоэффективности.

Министр энергетики убежден, что правый берег Днестра избавился от зависимости от «Газпрома», а страна гораздо лучше подготовлена к вероятным энергетическим кризисам.

⁃ Самый тяжёлый период уже позади. С одной стороны, цены падают, если говорить прежде всего о газе, и это снижает нагрузку на потребителя, потому что недавно тарифы были уменьшены. В то же время сейчас у нас и большой опыт. Если раньше мы только учились закупать газ в других местах помимо «Газпрома», то минувшая зима была первой, которую мы пережили, я имею в виду правобережье Днестра, без газа «Газпрома». Сейчас мы уже закупаем газ на международном рынке для складирования, чтобы он у нас был по хорошей цене в зимний период, – подчеркнул Виктор Парликов в эфире передачи на частном телеканале, передаёт ipn.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.