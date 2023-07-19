Парликов: Мы хотим стать соинвестором атомной электростанции в Чернаводэ

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Вчера, 18 июля, Energocom подписала Меморандум о взаимопонимании с румынской компанией Nuclearelectrica. Цель этого соглашения — изучить возможности поставок энергии, производимой Nuclearelectrica с новых мощностей третьего и четвертого энергоблоков АЭС, которые введут в коммерческую эксплуатацию, а также поддержка развития кадрового потенциала и навыков в области атомной энергетики.

По словам министра энергетики Виктора Парликова, который подписал меморандум от лица молдавской стороны, в ближайшие годы этот документ будет иметь важное значение.

– К 2050 году Молдова планирует достичь нулевой уровень выбросов углекислого газа. Но нельзя представить декарбонизированное будущее без атомной энергетики. У Молдовы нет возможностей, чтобы развить собственные проекты атомной генерации, но она может получить выгоду из того факта, что Румыния намерена увеличить объём производимой атомной энергии, — заявил министр.

Парликов также добавил, что изучается возможность Молдовы стать соинвестором, чтобы обеспечить безопасную, устойчивую и конкурентноспособную по цене энергию в будущем, пишет yellowpages.md.

Ранее Energocom закупила электроэнергию у Nuclearelectrica на период с октября 2022 по апрель 2023 года.

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