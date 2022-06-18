Парламенты Молдовы и Румынии провели совместное заседание. Мероприятие завершилось хорой

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Совместное заседание парламентов Республики Молдова и Румынии состоялось сегодня в Кишинёве. В его завершение депутаты приняли совместное заявление и станцевали хору.

Парламентариев приветствовала Президент Республики Молдова Майя Санду.

– Совместное заседание двух парламентов логично и естественно вписывается в отношения между Республикой Молдова и Румынией, развивающиеся по восходящей и возобновлённые в конце 2020 года. Я уверена, что сегодняшнее мероприятие будет способствовать развитию сотрудничества между Кишинёвом и Бухарестом ввиду новых инфраструктурных проектов, проектов по укреплению энергетической независимости или по модернизации местных сообществ, — сказала глава государства.

Спикер Игорь Гросу подчеркнул, что сегодняшнее мероприятие запускает новый инструмент, а именно: формат совместных заседаний двух законодательных форумов, что подтверждается подписанием совместного заявления, отмечает moldpres.md.

– Помимо символизма этого события, я хочу, чтобы эта платформа послужила ориентиром для руководства работой законодательного форума Молдовы в процессе переговоров о вступлении в ЕС. То, что мы вкладываем в акты и законы, должно ощущаться гражданами в повседневной жизни, — заявил Гросу.

Заседание завершилось принятием совместного заявления, после чего участники станцевали хору. Руководители парламентов Республики Молдова и Румынии также провели пресс-конференцию. На ней председатель Сената Румынии Флорин-Василе Кыцу отметил, что Республика Молдова должна стать частью Европейского союза, а Румыния поддержит процесс интеграции и окажет поддержку РМ в предстоящий этому период.

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