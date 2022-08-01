Парламенты Молдовы и Румынии проведут второе совместное заседание

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Об этом по итогам встречи с новым послом Румынии в Республике Молдова Кристианом-Леоном Цуркану сообщил спикер парламента Молдовы Игорь Гросу.

Обсуждения, как пишет moldpres.md, касались ряда вопросов, включая организацию второго совместного заседания парламентов Молдовы и Румынии.

– Мы сосредоточимся на конкретных и реальных проектах, которые сможем реализовать оперативно. Я уверен, что у господина посла будут огромные полномочия в Кишинёве, и я заверил его во всей поддержке в укреплении двусторонних отношений между нашими странами, – заявил Гросу.

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