Парламентское большинство вновь отклонило инициативу оппозиции о проведении парламентских слушаний по вопросу роста цен

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Депутаты ПДС не считают необходимым и целесообразным заслушать в парламенте премьер-министра Наталью Гаврилицу по поводу растущих цен и тарифов. Парламентское большинство отклонило в среду предложение депутатов Блока коммунистов и социалистов вызвать главу правительства в комиссию по экономике, бюджету и финансам на слушания, которые должны быть проведены на эту тему в присутствии губернатора НБМ Октавиана Армашу.

Председатель комиссии, депутат ПДС Думитру Алайба заявил, что для начала необходимо заслушать губернатора Нацбанка, после чего решить, ”необходимо и своевременно” ли проводить слушания с участием Гаврилицы.

Ранее мы писали, что НБМ прогнозирует инфляцию в третьем квартале этого года на уровне 31%. При этом продукты питания подорожают на 34%.

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