Парламентское большинство вновь не поддержало инициативу фракции БКС об обеспечении бесплатным питанием учеников 5-9 классов (ВИДЕО)

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Фракция Блока коммунистов и социалистов повторно выступила с инициативой об обеспечении бесплатным питанием учащихся 5-9 классов.

Как напомнила депутат БКС Алла Дарованная, проект уже выдвигался в прошлом году, но тогда получил отрицательное заключение правительства из-за отсутствия необходимых для этого средств.

– Это было в прошлом году. Надеемся, что в этом правительство найдёт средства, – сказала Дарованная, отметив, что речь идёт о 160 тысячах детей.

Парламентское большинство инициативу не поддержало.

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