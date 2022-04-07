Парламентское большинство внесло в повестку заседания законопроект о запрете Георгиевской ленточки (ВИДЕО)

Парламентское большинство внесло в повестку заседания законопроект о запрете Георгиевской ленточки (ВИДЕО)

Законопроект о запрете ряда символов и атрибутики в Молдове, включая Георгиевскую ленточку, был тайно внесён парламентским большинством в повестку заседания парламента. Фракция БКС потребовала его исключения, отметив, что этот документ даже не обсуждался с депутатами от оппозиции. 

– Мы – не машина для голосования. Это серьёзный процесс, который должны были изучить депутаты в личной работе, работе с фракцией. В таком формате, в таком режиме законодательный процесс не проходит. Мы требуем снять данный вопрос с повестки дня. Это попахивает диктатурой. Вы хотите диктовать нам свою волю? Не получится, – отметил депутат БКС Александр Суходольский. 

Парламентское большинство, однако, оставило проект в повестке.

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