Парламентское большинство против компенсаций гражданам в связи с ростом стоимости хлеба (ВИДЕО)

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Фракция Блока коммунистов и социалистов выступила с инициативой о включении в повестку заседания проекта о предоставлении компенсаций малоимущим гражданам в связи с ростом цен на хлеб. Депутат БКС Татьяна Кунецки подчеркнула, что стоимость этого социально значимого продукта существенно выросла, в связи с чем для многих он уже стал предметом роскоши.

Чтобы поддержать граждан в этой сложной ситуации, БКС предлагает выделять ежемесячные компенсации на хлеб в 100 леев всем получателям пенсий ниже 3 тыс. леев. Речь идёт о более чем 600 тыс. граждан.

Парламентское большинство инициативу отклонило.

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