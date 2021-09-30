Парламентское большинство продолжает покрывать Аллу Немеренко (ВИДЕО)

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Несмотря на резкий рост числа новых случаев коронавируса в Молдове и увеличение количества летальных исходов от вызванных им осложнений, депутаты ПДС не захотели заслушать на заседании парламента министра здравоохранения Аллу Немеренко. С инициативой проведения слушаний выступила фракция Блока коммунистов и социалистов.

– Мы предлагаем заслушать либо завтра, либо на следующей неделе представителей Минздрава, чтобы они проинформировали нас, какова ситуация. Мы видим резкий рост новых случаев, вчера было более 1500 заболевших. В больницах не хватает мест. Принято решение проверить порядок получения медицинским персоналом 16 тысяч леев. Эти люди работали в больницах, а не вещали в “Фейсбуке” из тёплых кабинетов, как администрировать пандемию. Граждане не вакцинируются. Мы хотим услышать решения, которые предлагаются нынешним руководством, – подчеркнул депутат БКС Владимир Односталко.

Парламентское большинство инициативу не поддержало.

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