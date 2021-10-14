Парламентское большинство продолжает игнорировать интересы местных производителей (ВИДЕО)

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Депутаты Блока коммунистов и социалистов потребовали заслушать на сегодняшнем заседании парламента министра сельского хозяйства и министра экономики по вопросу отсутствия мер поддержки местных производителей и облегчения им доступа к торговым сетям страны.

– Сегодня исполнилось 3 месяца с тех пор, как правительство утвердило список из 129 продовольственных товаров, которым должен быть облегчен доступ к торговым сетям. Документ направлен в поддержку мелких и средних предпринимателей, которым тяжелее добиться того, чтобы их продукция попала на прилавки магазинов, – отметил Бурдужа, пояснив, что фракция БКС хочет заслушать вышеназванных министров по поводу того, какие меры были приняты в этом направлении.

Парламентское большинство, однако, отклонило данную инициативу.

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