Парламентское большинство продолжает игнорировать интересы местных производителей (ВИДЕО)

Парламентское большинство продолжает игнорировать интересы местных производителей (ВИДЕО)

Депутаты Блока коммунистов и социалистов потребовали заслушать на сегодняшнем заседании парламента министра сельского хозяйства и министра экономики по вопросу отсутствия мер поддержки местных производителей и облегчения им доступа к торговым сетям страны. 

– Сегодня исполнилось 3 месяца с тех пор, как правительство утвердило список из 129 продовольственных товаров, которым должен быть облегчен доступ к торговым сетям. Документ направлен в поддержку мелких и средних предпринимателей, которым тяжелее добиться того, чтобы их продукция попала на прилавки магазинов, – отметил Бурдужа, пояснив, что фракция БКС хочет заслушать вышеназванных министров по поводу того, какие меры были приняты в этом направлении. 

Парламентское большинство, однако, отклонило данную инициативу.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md