Парламентское большинство подтверждает поддержку Головатюку и выступает против роспуска законодательного органа (ВИДЕО)

Парламентское большинство подтверждает поддержку Головатюку и выступает против роспуска законодательного органа (ВИДЕО)

Парламентское большинство подтверждает свою поддержку ранее выдвинутому кандидату на пост премьера Владимиру Головатюку. В то же время депутаты большинства не согласны с роспуском законодательного органа и выражают готовность к проведению консультаций для выхода из конституционного тупика. Об этом говорится в декларации, которую на заседании зачитал председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. 

– Отмечаем, что если кандидат на пост премьер-министра не сможет обладать данным статусом в случае отказа или других форс-мажорных ситуаций, парламентское большинство выдвинет другого кандидата на этот пост. Призываем политических игроков к конструктивному диалогу для принятия конституционных решений, – подытожил он, поимённо назвав имена подписавшихся под данным заявлением. 

После этого фракция ПСРМ покинула заседание парламента. Не стали участвовать в нём и депутаты “За Молдову”. Из-за отсутствия кворума заседание было прекращено.

Напомним, что сегодня попытка избрания правительства Игоря Гросу провалилась. Депутаты большинства заявили, что отказываются участвовать в фарсе Майи Санду.

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