Парламентское большинство не хочет бесплатно кормить в школах учащихся 5-9 классов (ВИДЕО)

0

Депутаты ПДС не захотели включить в повестку сегодняшнего заседания законопроект фракции Блока коммунистов и социалистов, предусматривающий обеспечение бесплатным питанием учащихся не только 1-4, но и 5-9 классов.

Представители правящей партии сначала аргументировали это отсутствием заключения правительства, а затем и вовсе проголосовали против. В итоге предложение не было включено в повестку и не будет рассмотрено на сегодняшнем заседании.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.