Парламентское большинство не хочет бесплатно кормить в школах учащихся 5-9 классов (ВИДЕО)

Парламентское большинство не хочет бесплатно кормить в школах учащихся 5-9 классов (ВИДЕО)

Депутаты ПДС не захотели включить в повестку сегодняшнего заседания законопроект фракции Блока коммунистов и социалистов, предусматривающий обеспечение бесплатным питанием учащихся не только 1-4, но и 5-9 классов.  

Представители правящей партии сначала аргументировали это отсутствием заключения правительства, а затем и вовсе проголосовали против. В итоге предложение не было включено в повестку и не будет рассмотрено на сегодняшнем заседании.

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