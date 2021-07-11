Парламентские выборы: как голосуют граждане Молдовы на участках в странах Содружества (ВИДЕО)

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Репортаж телеканала “МИР 24”.

Москва

В Москве открыто три участка для голосования. Работают они с семи утра. Участковые избирательные комиссии отмечают, что голосование на досрочных выборах в парламент республики проходит активно. Только по официальным данным, в России более 200 тысяч избирателей. Эксперты уверены: голосование за пределами Молдовы может стать определяющим, как это было на прошлых президентских выборах.

Санкт-Петербург

Избирательные участки в Санкт-Петербурге открыли в семь утра, проработают они до девяти вечера, как и в Молдове. Один из пунктов разметили в Доме национальностей.

10 лет живу в Петербурге. Пришла на выборы, потому что болею за наш народ, за родственников, за страну, – поделилась гражданка Молдовы Анастасия Гардеевская.

Беларусь

В Беларуси проголосовать смогут почти 2,5 тысячи граждан Молдовы. В Минске избирательный участок открыт при посольстве. Там соблюдаются все антиковидные меры: масочный режим и социальная дистанция. Избирателям также измеряют температуру.

– Все сотрудники посольства находятся здесь. Они в основном все являются членами избирательного бюро нашего избирательного участка. Нет никаких абсолютно препятствий для тех людей, которые захотят отдать свой голос за ту или иную партию. Нужно прийти и проголосовать, – рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан.

Азербайджан

В Баку для граждан Молдовы избирательный участок открыли в посольстве республики. Сюда приходят с семи утра. Для участия в голосовании зарегистрировались 110 человек. Здесь царит, можно сказать, домашняя атмосфера. Сотрудники посольства в национальных молдавских костюмах. Также на участке соблюдаются противоковидные меры. На входе всем выдают маски и обрабатывают руки спиртом.

– Пришла проголосовать за наш народ, чтобы у нас в стране произошли какие-то изменения в лучшую сторону. Чтобы и народ, и власть были едины, – сказала гражданка Молдовы Любовь Васичкина.

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