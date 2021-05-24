Парламентские выборы: как будут голосовать школьники и студенты

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Центральная избирательная комиссия разъяснила, как школьники и студенты с правом голоса, которые в день выборов будут находиться не по месту прописки, смогут принять участие в голосовании.



Так, согласно законодательству, обладающие избирательным правом студенты и учащиеся, обучающиеся в учебных заведениях в населенном пункте, в котором у них нет прописки или вида на жительство, могут голосовать на любом открытом в этом населенном пункте избирательном участке при обязательном соблюдении следующих условий:

предоставлении удостоверения личности со вкладышем;

предоставлении студенческого билета/билета учащегося образовательного учреждения в соответствующем населенном пункте;

заполнении и подписании декларации под собственную ответственность о воздержании от множественного голосования после предупреждения об уголовной ответственности в случае нарушения данного обязательства.

В то же время, учитывая, что досрочные парламентские выборы запланированы на 11 июля, во время летних каникул, когда студенты и школьники могут находиться не по месту жительства или прописки, они могут до 10 июня подать заявление для получения сертификата на право голосования, на основании которого можно проголосовать на любом другом избирательном участке в стране. Документ предоставляется участковым избирательным бюро. В день выборов на основании этой справки учащиеся и студенты смогут проголосовать по дополнительному списку избирателей. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.