Парламентская комиссия расследует обстоятельства похищения Чауса

0

По инициативе депутатов ПСРМ в парламенте была создана специальная комиссия, которая займётся расследованием всех обстоятельств похищения в Кишинёве бывшего украинского судьи Николая Чауса. В неё вошли 9 депутатов, представляющих все фракции.

Это Адриан Лебединский, Григоре Новак и Фёдор Гагауз от ПСРМ, Александру Жиздан от ДПМ, Владимир Чеботарь от “Prо-Moldova”, Григоре Репещук и Вадим Фотеску от “Шор”, Оазу Нантой от ПДС и Василе Нэстасе от ППДП. Последний был избран председателем комиссии, Лебединский – заместителем, а Новак – секретарём комиссии.

Членам комиссии предстоит изучить действия компетентных органов и выяснить, не нарушили ли они законодательство. Для этого будут заслушаны представители всех уполномоченных ведомств. По итогам работы комиссия представит выводы и рекомендации.

Стоит отметить, что ранее председатель ПСРМ Игорь Додон отметил, что если комиссия выяснит, что к похищению причастны президентура и СИБ, они должны понести наказание, вплоть до уголовного.

Бывшего украинского судью Николая Чауса похитили в центре Кишинёва 3 апреля. СМИ писали, что Чауса вывезли в Украину в багажнике автомобиля, принадлежащего посольству соседней страны.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.