Для обеспечения вакцинации населения: парламентская комиссия одобрила важный проект

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Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету одобрила сегодня законопроект о мерах по обеспечению иммунизации населения.

Документ наделяет правительство преимущественным правом покупки всех вакцин против COVID-19, которые ввозятся на территорию Молдовы экономическими агентами, передаёт moldpres.md.

Законопроект регулирует услуги по вакцинации COVID-19, предоставляемые частными поставщиками, а также предоставление налоговых льгот для работодателей, которые закупают вакцину от COVID-19 для своих сотрудников. Последние будут действовать в течение всего периода чрезвычайной ситуации в области общественного здоровья.

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