Парламентская комиссия одобрила инициативу ПСРМ об индексации пенсий

0

Постоянная парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам одобрила в четверг инициативу фракции ПСРМ, которая предусматривает рост коэффициента индексации пенсий и социальных пособий. Документ был поддержан большинством членов комиссии, за исключением депутатов ПДС и ППДП.

Социалисты предлагают сохранить двойную индексацию пенсий и проводить её 1 апреля и 1 октября. В апреле коэффициент индексации будет составлять средний показатель индекса потребительских цен за последние три года, а в октябре – уровень инфляции, зарегистрированный в первом семестре текущего года. Коэффициент индексации будет рассчитывать правительство.

Председатель комиссии, депутат ПСРМ Петру Бурдужа отметил, что это очень важный для граждан РМ проект. Если он будет принят парламентом в двух чтениях, будут проиндексированы пенсии и социальные пособия около 730 тысяч человек. На это предусмотрено 702 млн леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.