Парламентская фракция ПСРМ определила приоритеты своей деятельности на осеннюю сессию

Парламентская фракция ПСРМ определила приоритеты своей деятельности на осеннюю сессию

37 депутатов ПСРМ обсудили на сегодняшнем заседании фракции приоритеты осенней сессии Парламента Республики Молдова. В заседании также принял участие президент страны Игорь Додон. Депутаты-социалисты определили принципы, на которых будет основана деятельность законодательного собрания в последующие месяцы: поддержка социальной политики; поддержка реального сектора экономики, в частности сельского хозяйства; эффективное управление ситуацией, вызванной пандемией; обеспечение демократического, прозрачного и справедливого избирательного процесса. 

Депутаты ПСРМ приветствовали предложение Игоря Додона об увеличении единовременного пособия для получателей пенсий и социальных выплат с ежемесячным доходом до 3000 леев – с 700 до 900 леев.

– Единоразовую поддержку получат более 600 тысяч человек в начале октября – это является свидетельством того, что мы работаем для людей, – сказал глава фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. 

Кроме того, фракция ПСРМ приняла решение поддержать пакет законопроектов для фермеров, пострадавших от засухи в этом году. Они предполагают субсидирование процентов по ссудам, полученным фермерами, субсидирование за счет НДС земельного налога и других платежей, связанных с заработной платой, введение моратория на налоговые проверки фермеров до конца этого года. Депутаты-социалисты решили вместе с представителями правительства разработать новую программу поддержки фермеров на 2021 год.

Также была обсуждена тема начала учебного процесса с 1 сентября. Было отмечено, что в условиях пандемии все школы страны возобновили деятельность. Фракция ПСРМ решила поддержать в парламенте проект правительства Кику об увеличении бюджетных ассигнований на образование на 140 миллионов леев. Дополнительные средства необходимы для проведения эффективных мер по борьбе с COVID-19 в детских садах, школах и лицеях.

В заключение депутаты-социалисты затронули тему президентских выборов, которые состоятся осенью этого года. Парламентарии подчеркнули важность обеспечения справедливого, свободного, максимально прозрачного со стороны всех государственных институтов, особенно избирательных, процесса.

– Это голосование должно стать примером свободных и справедливых выборов, – подчеркнули депутаты ПСРМ.

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