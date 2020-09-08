Парламентская фракция ПСРМ определила приоритеты своей деятельности на осеннюю сессию

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37 депутатов ПСРМ обсудили на сегодняшнем заседании фракции приоритеты осенней сессии Парламента Республики Молдова. В заседании также принял участие президент страны Игорь Додон. Депутаты-социалисты определили принципы, на которых будет основана деятельность законодательного собрания в последующие месяцы: поддержка социальной политики; поддержка реального сектора экономики, в частности сельского хозяйства; эффективное управление ситуацией, вызванной пандемией; обеспечение демократического, прозрачного и справедливого избирательного процесса.

Депутаты ПСРМ приветствовали предложение Игоря Додона об увеличении единовременного пособия для получателей пенсий и социальных выплат с ежемесячным доходом до 3000 леев – с 700 до 900 леев.

– Единоразовую поддержку получат более 600 тысяч человек в начале октября – это является свидетельством того, что мы работаем для людей, – сказал глава фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

Кроме того, фракция ПСРМ приняла решение поддержать пакет законопроектов для фермеров, пострадавших от засухи в этом году. Они предполагают субсидирование процентов по ссудам, полученным фермерами, субсидирование за счет НДС земельного налога и других платежей, связанных с заработной платой, введение моратория на налоговые проверки фермеров до конца этого года. Депутаты-социалисты решили вместе с представителями правительства разработать новую программу поддержки фермеров на 2021 год.

Также была обсуждена тема начала учебного процесса с 1 сентября. Было отмечено, что в условиях пандемии все школы страны возобновили деятельность. Фракция ПСРМ решила поддержать в парламенте проект правительства Кику об увеличении бюджетных ассигнований на образование на 140 миллионов леев. Дополнительные средства необходимы для проведения эффективных мер по борьбе с COVID-19 в детских садах, школах и лицеях.

В заключение депутаты-социалисты затронули тему президентских выборов, которые состоятся осенью этого года. Парламентарии подчеркнули важность обеспечения справедливого, свободного, максимально прозрачного со стороны всех государственных институтов, особенно избирательных, процесса.

– Это голосование должно стать примером свободных и справедливых выборов, – подчеркнули депутаты ПСРМ.

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