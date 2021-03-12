Парламент выдвинул вотум недоверия руководству НАРЭ и потребовал его отставки

Парламент выдвинул вотум недоверия руководству НАРЭ и потребовал его отставки

Парламент назвал деятельность Национального агентства по регулированию в энергетике и Совета по конкуренции неэффективной. Депутаты выразили вотум недоверия руководству НАРЭ и потребовали отставки Административного совета ведомства. 

Соответствующее решение было принято большинством голосов по инициативе депутатов ПСРМ. В постановлении говорится о том, что в период пандемического и экономического кризиса национальный регулятор ни принял ни единой меры для предупреждения подорожания топлива в Молдове. Кроме того, у депутатов есть резонные подозрения в том, что руководство НАРЭ поощряло и косвенно поддерживало картельные сговоры на рынке.

Ранее мы писали о том, что сегодня в Молдове снова выросли цены на топливо.

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