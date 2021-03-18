Парламент внёс изменения в Закон о социальной помощи

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Парламент сегодня утвердил поправки к Закону о социальной помощи, устанавливающие новый способ индексации гарантированного государством минимального ежемесячного дохода. Авторами выступили социалисты.

Согласно проекту, минимальный гарантированный ежемесячный доход будет индексироваться дважды в год: 1 апреля коэффициент индексации будет составлять среднегодовое увеличение индекса потребительских цен за последние три года, а 1 октября – уровень инфляции, зафиксированный в первом полугодии текущего года.

Расходы, необходимые для индексации 1 апреля с. г. на 3,89% (средняя инфляция за последние 3 года), оцениваются примерно в 4,2 млн леев. Реализация положений будет осуществляться в пределах финансовых средств, предусмотренных Программой социальной помощи: социальная помощь – 639,5 млн леев, помощь в холодный период года – 480 млн леев.

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