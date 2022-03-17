Парламент внёс изменения в Закон о личном имуществе

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Людей, занимающих государственные должности, могут обязать декларировать реальную стоимость всех активов, приобретенных после 2018 года. Соответствующий законопроект был одобрен сегодня парламентом в первом чтении.

Так лица, занимающие государственные должности, будут декларировать рыночную стоимость приобретённых начиная с 2018 года товаров. В случае имущества, приобретённого до 2017 года включительно, будет декларироваться кадастровая стоимость товара или стоимость по документу, удостоверяющему его происхождение.

Проект также предусматривает замену в законе слова “закупленный” на “приобретённый”. Таким образом, чиновники и высокопоставленные лица должны будут декларировать стоимость всех товаров, полученных, в том числе, в дар или по наследству, сообщает

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