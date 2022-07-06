Парламент соберётся на пленарное заседание в четверг

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Постоянное бюро утвердило повестку заседаний на 7 и 14 июля.

Так, члены законодательного органа рассмотрят соглашения между Европейским союзом и Республикой Молдова о предоставлении макрофинансовой помощи нашей стране в размере 150 миллионов евро. В повестку дня также включена ратификация кредитного соглашения между Французским агентством развития и нашей страной на сумму 15 миллионов евро, а также ратификация договора о кредите с Европейским банком реконструкции и развития для реализации проекта «Безопасность поставок природного газа».

Также будут рассмотрены законопроект об авторском праве и смежных правах и законодательная инициатива, предусматривающая упрощение масштабной конфискации активов, полученных в результате коррупционных действий. Кроме того, в окончательном чтении будут рассмотрены изменения в Закон о производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции, сообщает moldpres.md.

На пленарном заседании будет рассмотрен и проект решения об отставке депутата Дорела Юрку, а также законодательные инициативы, направленные на внесение изменений в ряд нормативных актов. Центральная избирательная комиссия также представит отчёт за 2021 год о финансировании политических партий и избирательных кампаний.

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