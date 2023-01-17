Парламент сдаст в аренду здание в центре столицы

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Принадлежащее парламенту здание площадью 97,2 квадратных метров, расположенное в Кишинёве, на бульваре Штефана чел Маре, 159, сдаётся в аренду. Об этом сообщили сегодня в секретариате законодательного органа.

Публичный аукцион состоится 31 января в 10:00 в помещении здания. Недвижимость состоит из трёх комнат и расположена на первом этаже многоквартирного дома.

Люди, которые получат право на аренду, смогут осуществлять деятельность с соблюдением жилищного законодательства и общественного порядка. Не допускаются проведение культурно-развлекательных мероприятий, организация азартных игр, любая производственная деятельность, в том числе в сфере общественного питания. Начальная стоимость аренды составляет 316 тысяч леев (около 15 тысяч 300 евро) в год.

Заинтересованные лица могут подать заявки в адрес Торгово-промышленной палаты Республики Молдова. К участию допускаются физические и юридические лица из Республики Молдова, в том числе полностью частные иностранные физические и юридические лица, лица без гражданства, в соответствии с условиями действующего законодательства.

Плата за участие в аукционе составляет 600 леев для физических лиц и 1 200 леев для юридических лиц. Тем, кто не будет допущен к торгам, вернут таксу и залог, передаёт moldpres.md.

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