Парламент РМ проведёт заседания в четверг и пятницу

Парламент РМ проведёт заседания в четверг и пятницу

Об этом заявил спикер Игорь Гросу. 

Так, завтра депутаты соберутся в 9.00, чтобы обсудить введение в Молдове режима ЧП в области энергетики сроком на 60 дней.

В пятницу заседание законодательного органа начнётся в 10.00. На нём будут рассмотрены порядка 15 проектов.

Стоит отметить, что оба заседания пройдут в рамках чрезвычайной сессии. Обычная, весенняя, начнётся только 1 февраля.

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