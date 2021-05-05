Парламент РМ и Национальное собрание Республики Беларусь заключили соглашение о сотрудничестве (ФОТО)

Зинаида Гречаный подписала сегодня Совместное заявление о сотрудничестве между Парламентом Республики Молдова и Национальным собранием Республики Беларусь. Церемония прошла в Доме Правительства в белорусской столице во время официального визита молдавской делегации в Беларусь. В документе выражается готовность сторон развивать межпарламентское сотрудничество в соответствии с интересами обеих стран и народов, а также в области торговли, экономики, культуры, науки, образования, туризма и т.д.