Парламент РМ и Национальное собрание Республики Беларусь заключили соглашение о сотрудничестве (ФОТО)

Зинаида Гречаный подписала сегодня Совместное заявление о сотрудничестве между Парламентом Республики Молдова и Национальным собранием Республики Беларусь. Церемония прошла в Доме Правительства в белорусской столице во время официального визита молдавской делегации в Беларусь. В документе выражается готовность сторон развивать межпарламентское сотрудничество в соответствии с интересами обеих стран и народов, а также в области торговли, экономики, культуры, науки, образования, туризма и т.д.
Также указывается на развитие конструктивного диалога в сфере законотворческой деятельности, расширение межрегиональных двусторонних отношений, создание условий для установления прямых связей между экономическими агентами и пр.
– В Доме Правительства оставила запись в Книге почётных гостей Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Отметила символичность того факта, что официальный визит нашей делегации проходит в канун Дня Великой Победы, в достижение которой белорусский народ внёс серьёзный вклад. Передала искренние слова восхищения мужеством белорусского народа. Мы гордимся этой славной страницей нашей общей истории, – отметила спикер.
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