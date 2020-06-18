Парламент ратифицировал соглашение о соцобеспечении между Молдовой и Беларусью

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Документ был подписан 23 октября прошлого года в Минске. Сегодня он был ратифицирован большинством голосов депутатов.

Соглашение регулирует право на пенсию граждан, которые работают и проживают на территории Республики Молдова и Республики Беларусь. Выплаты будут проводиться в соответствии с законодательством страны, в которой трудится гражданин, независимо от места проживания, с учетом принципа пропорциональности.

В документе также предусматривается, что пенсии будут рассчитываться и выплачиваться за периоды работы в соответствующих странах после 31 декабря 1991 года. Для периодов работы до 31 декабря 1991 года в бывшем СССР, включая Белорусскую ССР и Молдавскую ССР, пенсия будет установлена и выплачиваться государством, на территории которого гражданин проживает в момент получения пенсии, в национальной валюте данной страны, пишет moldpres.md.

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