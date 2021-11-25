Парламент рассмотрит сегодня выделение средств на оплату долга “Газпрому”

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На заседании 25 ноября парламент рассмотрит в срочном порядке поправки к Закону о государственном бюджете на 2021 год.

Будут обсуждены в том числе изменения, касающиеся погашения долга “Газпрому”, чтобы не допустить прекращения поставок газа, сообщает ТАСС.

“Газпром” в виде исключения согласился с просьбой правительства Молдовы не прекращать поставки газа в страну со среды, сообщил накануне официальный представитель газового холдинга Сергей Куприянов. Молдавская сторона обязалась полностью оплатить текущую задолженность 26 ноября.

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