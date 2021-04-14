Парламент рассмотрит инициативу ПСРМ о компенсации платежей населения за электроэнергию уже в эту пятницу

Парламент рассмотрит инициативу ПСРМ о компенсации платежей населения за электроэнергию уже в эту пятницу

Проект Партии социалистов, предусматривающий покрытие за счёт государственного бюджета расходов населения на электроэнергию в период режима ЧП, будет рассмотрен парламентом уже в эту пятницу, 16 апреля. Постоянное бюро включило инициативу в повестку заседания. 

Напомним, социалисты предлагают покрыть за счёт государства среднемесячную плату за электроэнергию, учитывая период действия режима чрезвычайной ситуации в два месяца. Эта мера коснётся более 1,2 млн домашних хозяйств (700 тысяч в сельской местности и 550 тысяч в городах).

Ранее Игорь Додон рассказал, как это будет применено на практике.

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