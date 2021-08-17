Парламент проведёт заседания 20 и 24 августа

Парламент проведёт заседания 20 и 24 августа

Пленарные заседания парламента состоятся 20 августа (начало в 10.00) и 24 августа (начало в 11.00). Такое решение приняло сегодня Постоянное бюро законодательного органа. 

На пленарном заседании 20 августа депутаты заслушают отчёт о ходе процесса возврата похищенных из банковской системы средств. Необходимость проведения парламентских слушаний по этому вопросу обусловлена ​​повышенным интересом граждан, а также тем фактом, что это – условие Европейского союза о выделении второго транша макрофинансовой помощи нашей стране, пишет moldpres.md.

24 августа депутаты должны принять ряд законопроектов во втором чтении. Вторая часть заседания будет торжественной – её приурочат к 30-летию независимости Республики Молдова.

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