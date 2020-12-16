Парламент принял все бюджетные законы на 2021 год и завершил осеннюю сессию

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Депутаты приняли большинством голосов в окончательном чтении Закон о государственном бюджете на 2021 год, бюджеты медицинского и социального страхования и бюджетно-налоговую политику. Это значит, что пенсии, зарплаты, социальные пособия и многие другие выплаты, включая помощь в размере 1000 леев к Пасхе, в новом году будут. После этого осенняя сессия законодательного органа была закрыта.

Покинувшие заседание парламента ещё днём депутаты ПДС и ППДП попытались сорвать принятие проектов, однако им это не удалось. Депутата ПСРМ Петру Бурдужа возмущение “акумовцев” удивило.

– Мы включили все поправки и предложения ППДП в бюджет. Почему вы возмущаетесь? – спросил он у представителей платформы.

Напомним, что сегодня депутаты приняли ряд важных решений:

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