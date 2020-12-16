Парламент принял все бюджетные законы на 2021 год и завершил осеннюю сессию

Парламент принял все бюджетные законы на 2021 год и завершил осеннюю сессию

Депутаты приняли большинством голосов в окончательном чтении Закон о государственном бюджете на 2021 год, бюджеты медицинского и социального страхования и бюджетно-налоговую политику. Это значит, что пенсии, зарплаты, социальные пособия и многие другие выплаты, включая помощь в размере 1000 леев к Пасхе, в новом году будут. После этого осенняя сессия законодательного органа была закрыта. 

Покинувшие заседание парламента ещё днём депутаты ПДС и ППДП попытались сорвать принятие проектов, однако им это не удалось. Депутата ПСРМ Петру Бурдужа возмущение “акумовцев” удивило.

– Мы включили все поправки и предложения ППДП в бюджет. Почему вы возмущаетесь? – спросил он у представителей платформы. 

Напомним, что сегодня депутаты приняли ряд важных решений:

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md