Парламент поддержал инициативу ПСРМ о создании спецкомиссии по ситуации на Днестре

Парламент поддержал инициативу ПСРМ о создании спецкомиссии по ситуации на Днестре

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании законодательного органа. 

Председатель постоянной парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности и один авторов проекта, социалист Раду Мудряк отметил, что в настоящее время Днестр подвергается беспрецедентной опасности и рискам, что в конечном итоге может привести к тому, что наша страна останется без водных ресурсов. Ситуацию усугубляют планы Украины по строительству гидроцентралей на реке.

В состав комиссии вошли 7 депутатов – от всех представленных в парламенте фракций. Через 3 месяца им предстоит представить отчёт о проделанной работе, пишет ntv.md.

Ранее о необходимости создания данной комиссии заявлял Игорь Додон.

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