Парламент Молдовы проведёт внеочередную сессию

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Внеочередная сессия парламента состоится в период с 26 августа по 8 сентября. Соответствующее распоряжение подписал Игорь Гросу.

Инициатива вызвана необходимостью рассмотрения и принятия в приоритетном порядке ряда законодательных мер для поддержки населения, государственных учреждений и экономических агентов в контексте энергетического кризиса и кризиса беженцев. В повестку сессии включены проекты об изменении ряда законов, включая Закон “О государственном бюджете” на 2022 год, сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Завтра заседание начнётся в 12.00.

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