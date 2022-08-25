Парламент Молдовы проведёт внеочередную сессию

Парламент Молдовы проведёт внеочередную сессию

Внеочередная сессия парламента состоится в период с 26 августа по 8 сентября. Соответствующее распоряжение подписал Игорь Гросу. 

Инициатива вызвана необходимостью рассмотрения и принятия в приоритетном порядке ряда законодательных мер для поддержки населения, государственных учреждений и экономических агентов в контексте энергетического кризиса и кризиса беженцев. В повестку сессии включены проекты об изменении ряда законов, включая Закон “О государственном бюджете” на 2022 год, сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Завтра заседание начнётся в 12.00.

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